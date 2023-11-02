 

“Не испытываю особого трепета”: Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ

02.11.2023, 13:10, Разное
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Константин Хабенский – фигура на
отечественной сцене заметная. Вряд ли в стране найдется человек, который не
видел бы его на экране телевизора или на сцене театра. Накануне он откровенно
ответил на вопросы Вадима Верника.

Уже два года Константин Юрьевич
возглавляет Московский Художественный театр им. А.П. Чехова. Он признался, что
с момента назначения опасался официоза. По этой причине на двери его кабинета
появилась табличка с надписью: “Начинающий художественный руководитель”. Через
год ее убрали, но дружеская атмосфера в кабинете осталась.

Вспомнил нынешний худрук и то время,
когда в его кабинете сидел Олег Павлович Табаков. Константин Хабенский
признался, что входя в помещение не испытывал страха перед
мэтром. Исполнителю роли Александра Колчака в фильме “Адмирал” хотелось лишь
равняться на лучших людей в профессии, но никак не бояться их.

“Не испытываю особого трепета, ни заходя в кабинеты, ни занимая какой-то кабинет. Да, здесь сидели прекрасные люди, на которых мы и равнялись, и равняемся. Наверное, ничего больше”, – честно высказался о месте Олега Табакова в МХТ Константин Хабенский.

Сейчас актер положительно
характеризует работу театра. Он считает, что удалось сохранить баланс,
позволяющий и гармонично развиваться актерскому составу, и радовать зрителей
новыми постановками.

Напомним, что 51-летний Хабенский возглавляет МХТ им. Чехова с конца октября 2021 года. При этом он
продолжает играть на сцене и в кино. Воспитывает двух дочерей, родившихся в
союзе актера с Ольгой Литвиновой. Есть сын Иван, которого Константину родила
первая супруга.


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