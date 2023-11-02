Исполнительница хита “Какой мужчина” прервала молчание после смерти супруга

Карьера певицы началась с участия в различных музыкальных проектах, но настоящую популярность ей принесла песня “О Боже, какой мужчина!”, которую звезда выпустила в 2014 году. Эта композиция стала настоящим хитом и получила широкое признание у слушателей. Несмотря на то, что песня принесла Натали большую известность, она не останавливается на достигнутом и продолжает радовать своих поклонников новыми хитами и яркими выступлениями.

Натали выпустила несколько альбомов, в которых присутствуют как авторские песни, так и кавер-версии на популярные хиты. Кроме того, она активно выступает на концертах и участвует в телевизионных проектах.

Недавно в жизни Натальи Рудиной произошло страшное событие. В июле скончался ее супруг. Ему было 58 лет. Событие стало шокирующим не только для супруги Александра Рудина, но и для поклонников мужчины.

На днях исполнительница хита “Какой мужчина” прервала молчание после смерти супруга. В своем микроблоге она опубликовала пост, в котором поделилась чувствами, которые ей пришлось пережить. Как сообщает Царьград, ей пришлось пережить много разных стадий своего горевания. Более того, она призналась, что соскучилась по супругу.

“Соскучилась по Нему, хочется обнять и услышать Его самый лучший на свете тембр голоса”, – написала певица Натали.

Ранее “Дни.ру” писали, что хирург раскрыла секрет вечной молодости певицы Натали.