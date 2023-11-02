В СПб ФИЦ РАН создан дрон для оперативного расширения территории покрытия связью

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали инновационный беспилотный летательный аппарат, способный обеспечивать связь в местностях, где отсутствует сотовое или спутниковое покрытие.

Этот беспилотный дрон предоставляет возможность обеспечения связи в удаленных регионах, где отсутствует основная телекоммуникационная инфраструктура. Он может быть использован для проведения спасательных и поисковых операций, особенно в лесных районах РФ или на удаленных северных и восточных территориях.

В отличие от традиционных методов, которые включают в себя использование наземных ретрансляторов для расширения зоны покрытия беспроводной связи, этот беспилотный летательный аппарат способен эффективно ретранслировать сигнал с воздуха даже в условиях сельской местности с холмами, лесами и другими препятствиями для распространения радиосигнала. Об этом рассказал руководитель лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН, Антон Савельев.

Дрон может оставаться в воздухе до 30 минут, что на 10 минут дольше, чем у аналогов. Этого удалось достичь благодаря оптимизации и уменьшению веса конструкции самого беспилотника. При этом дрон способен нести полезную нагрузку весом от 1,5 до 2 килограммов, что соответствует массе ретранслятора с соответствующим креплением.

Кроме того, исследователи разработали более удобную систему управления беспилотным летательным аппаратом, включающую в себя специальный шлем для передачи изображения с камеры и джойстик, который существенно упрощает управление им.