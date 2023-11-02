 

В СПб ФИЦ РАН создан дрон для оперативного расширения территории покрытия связью

02.11.2023, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали инновационный беспилотный летательный аппарат, способный обеспечивать связь в местностях, где отсутствует сотовое или спутниковое покрытие.

Этот беспилотный дрон предоставляет возможность обеспечения связи в удаленных регионах, где отсутствует основная телекоммуникационная инфраструктура. Он может быть использован для проведения спасательных и поисковых операций, особенно в лесных районах РФ или на удаленных северных и восточных территориях.

В отличие от традиционных методов, которые включают в себя использование наземных ретрансляторов для расширения зоны покрытия беспроводной связи, этот беспилотный летательный аппарат способен эффективно ретранслировать сигнал с воздуха даже в условиях сельской местности с холмами, лесами и другими препятствиями для распространения радиосигнала. Об этом рассказал руководитель лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН, Антон Савельев.

Дрон может оставаться в воздухе до 30 минут, что на 10 минут дольше, чем у аналогов. Этого удалось достичь благодаря оптимизации и уменьшению веса конструкции самого беспилотника. При этом дрон способен нести полезную нагрузку весом от 1,5 до 2 килограммов, что соответствует массе ретранслятора с соответствующим креплением.

Кроме того, исследователи разработали более удобную систему управления беспилотным летательным аппаратом, включающую в себя специальный шлем для передачи изображения с камеры и джойстик, который существенно упрощает управление им.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Питерсон – Запад упустил шанс помириться с Россией и теперь за это расплачивается

02.11 / «Иноагенты», «фейки», «дискредитация армии» – ООН о подавлении свободы слова в России

02.11 / Активистку BLM приговорили к 2,5 года тюрьмы за растрату пожертвований

02.11 / Экс-сотрудник Госдепа – если бы Зеленский заключил мир с Россией, его бы сразу устранили

02.11 / Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри

02.11 / Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по “Пушкинской карте”

01.11 / Польский эксперт – всё внимание теперь на Ближний Восток, и это на руку России

01.11 / Я влюбилась: красавица шоу “Уральские пельмени” не может выбрать из двух

01.11 / Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем

01.11 / Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика