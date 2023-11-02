 

Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын

02.11.2023, 12:00, Разное
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Известная телеведущая Эвелина Бледанс с нескрываемым чувством радости поделилась важной новостью. “Я снова молодая мама!”, – заявила актриса. Так и есть – семья Бледанс стала больше. У Эвелины снова сын. Мальчика зовут Гордей и ему уже полтора года. Как так? Очень просто. Известная телеведущая стала крестной мамой сына своей подруги из Иваново, о чем она поспешила рассказать в одном из интервью.

Эвелина Бледанс сейчас снимается вместе с сыном Семеном в социальном художественном фильме про непростую историю детей с особенностями развития. Съемки проходят в Иваново и, видимо, в связи с этим подруга Бледанс предложила ей покрестить свое чадо.

Как признается Бледанс, для нее это впервые. Она никогда ранее не крестила детей по той простой причине, что считает это дело очень ответственным. Мальчика Гордея она называет своим “третьим сыном” и уточняет, что “у Семена есть теперь не только старший, но и младший брат”. По словам актрисы, она уже подарила своему крестнику “мешок подарков”. Среди них – игрушки и детская одежда. Эвелина Бледанс добавила, что она провела с крестным сыном целых два дня. Дружной компанией ребята вместе играли и отдыхали, по словам актрисы. Также Эвелина Бледанс отметила, что она постаралась за это время “вложить в голову малыша что-то доброе и хорошее”.


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