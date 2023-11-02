 

Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте

02.11.2023, 12:00, Разное
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Несмотря на то, что наследница певицы только начала свой творческий путь, она уже достигла больших успехов и стала известной не только как дочь Любови Успенской, но и как талантливая артистка. Она продолжает работать над своими проектами и радует поклонников своими выступлениями. Сейчас Татьяна Плаксина является одной из известнейших исполнительницей в мире российского шоу-бизнеса.

В последнее время отношения между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной наладились. Дело в том, что раньше артистки чуть ли ненавидели друг друга. Они даже ходили на популярные телевизионные шоу, чтобы выяснить отношения. Сейчас звезда шансона поддерживает любимую дочь в ее творческих начинаниях.

В прошлом году исполнительница начала свою сольную карьеру. Многие стали поддерживать начинающую звезду. Для своих выходов на сцену артистка предпочитает откровенные образы.

Так, дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте. Pacha Tati решила выйти в черном мини, оформленное перьями. Такой образ по-настоящему ошарашил общественность. Стоит отметить, что Татьяна Плаксина выступала дуэтом со своей мамой, которая подобрела почти такой же, как у ее наследницы, образ для выхода на сцену.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Любови Успенской.


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