 

Мнение: Украина в тупике?

02.11.2023, 11:44, Разное
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Журнал The Economist приводит слова главкома украинской армии Валерия Залужного, что «конфликт на Украине зашел в тупик».

Дословно: «Если посмотреть на математические расчеты, сделанные по учебникам НАТО при планировании контрнаступления, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова входить и выходить».

Но расчеты не оправдались. Украинской армии мешают российские минные поля, артиллерия, беспилотники… Ну и понятное дело – героические российские солдаты и офицеры (правда, генерал Залужный об этом помалкивает).

Залужный говорит, что оружия, поставляемого Западом, было достаточно для поддержки Украины, но недостаточно для победы: «Они не обязаны нам ничего давать, и мы благодарны за то, что имеем, я просто констатирую факты».

Генерал Залужный опасается окопной войны: «Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство». Мол, затягивание конфликта выгодно России.

С генералом Залужным согласен и Маск. ТАСС пишет: «Илон Маск согласен, что Киев не может одержать победу в конфликте, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя».

Задумался. Ситуация на фронте именно такая скверная для Украины, как говорят Залужный и Маск? Или это элементы информационной войны? А на самом-то деле Украина хочет усыпить бдительность российских генералов? Что бы они расслабились? Чтобы нанести коварный удар по российской армии?

Фотография генерала Залужного отсюда, фотография Маска отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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