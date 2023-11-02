 

В 2023 году России удалось достичь рекордных показателей по производству клюкала

02.11.2023, 11:33, Разное
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На очередном заседании Минпромторга были подведены краткие итоги года в промышленном производстве.

Все докладчики сошлись во мнении, что российская экономика успешно справилась с иностранным санкционным давлением – об этом свидетельствует рост выпуска отечественных товаров высокого передела.

В отдельных группах товаров этой категории выпуск продукции в сравнении с предыдущим годом вырос на 5-7%. Особенно успешным 2023-й оказался для производителей клюкала.

– Сделан огромный технологический рывок – если пять лет назад мы могли без импортных составляющих освоить исключительно болванку, то сегодня выпускаем уже клюкало целиком, – с оптимизмом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что достичь рекордных показателей удалось благодаря льготному кредитованию по ставке 3% годовых. Этому поспособствовали действия Минсельхоза, руководство которого убедило финансовые власти страны в том, что клюкало – жизненно важный товар для сельскохозяйственной отрасли.

«Сегодня мы используем клюкала уже и в космонавтике, автомобиле- и машиностроении, медицине, ну и на рыбалке конечно», – заключил Мантуров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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