Владимир Путин отметил стабилизацию вылютного рынка

Владимир Путин, президент России, оценил положительное воздействие указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами на стабильность валютного рынка. Он также призвал готовиться к усилению санкционного давления.

На совещании по экономическим вопросам президент отметил, что этот мероприятие действительно сыграло свою позитивную роль. В настоящее время проводится мониторинг и анализ деятельности отдельных компаний и банков, а также принимаются соответствующие меры денежно-кредитной политики.

Путин также выразил свое мнение о многочисленных санкциях, налагаемых на Россию. Он подчеркнул, что ограничительные меры начинают достигать абсурдных пределов, приведя в пример даже обсуждение запрета на экспорт в Россию товаров, таких как “отвертки, иголки и так далее”. Президент считает, что уменьшение избыточного товара может быть даже лучше, снижая вероятность экспорта “хлама”.

16 октября вступил в силу указ Владимира Путина, требующий от экспортеров направлять не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, на счета в российских банках и затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что оценивать влияние этой меры на экономику пока рано.