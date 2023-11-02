11-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой
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Единственная дочь Кристины Орбакайте все
чаще мелькает в материалах светской хроники. Накануне внешность 11-летней Клавдии стала
одной из тем для обсуждения в сети.
Единственная внучка Аллы Пугачевой
сейчас живет в США. Девочка вместе с матерью и отцом Михаилом Земцовым отмечала
Хэллоуин. Именно снимками с этой вечеринки и поделилась Кристина Орбакайте. По мнению некоторых россиян, на кадрах подросток выглядит чересчур худым, народ напугали ножки-спички, обтянутые черными капроновыми колготками.
Но, возможно, все дело в том, что девочка “зашла” в переходный возраст и заметно выросла. Помимо этого, внучка Аллы Пугачевой увлекается балетом, где стройность, наоборот, в чести.
Напомним, Клавдия – третий ребенок в семье певицы. Кристина
Орбакайте и Михаил Земцов поженились еще в 2005 году. Через 7 лет у них
родилась долгожданная дочь. Для исполнительницы хита “Пьяная вишня” ребенок
стал третьим. В браке с Владимиром Пресняковым-младшим у нее родился сын Никита,
а после официальных отношений с Русланом Байсаровым на свет появился Дени. Оба
сына уже совершеннолетние. Они самостоятельно зарабатывают и пытаются строить
собственные семьи. На территории РФ они не живут. Именно поэтому Кристина
Орбакайте сконцентрирована на воспитании Клавдии.
Семья певицы и бизнесмена живет в
штате Флорида. 52-летняя Кристина Орбакайте изредка прилетает в Россию для
участия в музыкальных проектах и других мероприятиях. О переезде на родину для
постоянного жительства речь не идет.
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