 

Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ

02.11.2023, 10:50, Новости дня
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Радоваться жизни и получать от нее максимум удовольствия просто уговаривает и теплое море, и яркое солнце, и атмосфера люкс-класса в ОАЭ. В такой обстановке сейчас живет и здравствует известная персона Заворотнюк. Вместе с мужем, личность которого до сих пор остается загадкой, молодая особа уехала в приветливую восточную страну и сейчас, похоже, живет и ни в чем себе не отказывает. Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши и не собирается что-то менять.

Так на днях старшая дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк похвасталась новым приобретением – девушка купила нательные украшения и тут же поделилась столь значимым событием в сети. Помимо украшений Анна продемонстрировала и подтянутое тело, которое взбудоражило народ: многие не поняли такого жеста ввиду известных семейных причин. Ведь мать девушки – Анастасия Заворотнюк — вот уже несколько лет тяжело болеет, и такой контент многие посчитали не очень уместным в контексте семейного горя.

Однако Заворотнюк демонстрирует свои телеса не только в купальнике, но и, например, в кружевных брюках. Еще один снимок старшей дочери Анастасии Заворотнюк не оставил равнодушными пользователей Сети. А ранее в сентябре дочь “прекрасной няни” гостила в России. Поездка на родину у девушки тоже выдалась вполне комфортной и благополучной. Она отправилась в путешествие со своими подругами, где принимала горячие ванны на воздухе и расхаживала в обтягивающем наряде.


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