Инженеры ОДК-Сатурн внедрили ротационную сварку авиационных двигателей

Рыбинское предприятие ОДК–Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) отмечено за инновационные технологии на Всероссийском конкурсе «Авиастроитель года».

Новые решения повышают технологичность, экономическую привлекательность и качество производственных процессов, способствуют увеличению выпуска продукции.

Сегодня ротационная сварка трением является перспективным методом соединения деталей при изготовлении ротора турбины.

– Инженеры ОДК-Сатурн разработали и внедрили эту технологию для определенного типа двигателей взамен электронно-лучевой сварке. Новый способ обеспечивает получение качественного сварного соединения, значительно уменьшает трудоемкость и цикл изготовления деталей, способствует выполнению увеличивающейся производственной программы по серийному изготовлению газотурбинных двигателей, – сказал главный инженер ОДК-Сатурн Игорь Ильин.

Гибридная аддитивная штамповка объединила в один технологический процесс классическую штамповку и аддитивный метод селективного электронно-лучевого сплавления. Используя этот метод, по математической модели аддитивным способом изготавливают фасонированную заготовку, штампуют ее в изотермических условиях и в результате получают штампованную заготовку без припуска, с минимальной степенью дальнейшей механообработки. Новая технология позволяет существенно сократить сроки и стоимость получения первых годных деталей на стадии ОКР и сохранить экономический эффект при внедрении в серийное производство деталей практически любой сложности.

Лауреатами конкурса за создание технологии ротационной сварки трением роторов газотурбинных двигателей стали участники коллектива авторов – работники ОДК-Сатурн Алексей Поляков, Максим Липатов, Денис Сарычев, Борис Кононов. Еще один проект ОДК-Сатурн по созданию технологического процесса гибридной аддитивной штамповки принес его авторам – Никите Рассудову, Виктору Быстрову, Марине Шабровой, Роману Казакову, Сергею Заводову, Денису Федосееву, Павлу Козлякову – звание дипломантов.

Церемония вручения наград состоялась 1 ноября в Москве. В 2023 году конкурс «Авиастроитель года» прошел в двенадцатый раз. Его основная цель – поддержка коллективов предприятий, которые добились уникальных результатов в области авиастроения.