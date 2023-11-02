 

Рупор кремлевской пропаганды: Работа боевиков ХАМАС против ЦАХАЛ

02.11.2023, 10:25, Разное
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Кадры работы боевиков ХАМАС в Секторе Газа.
Отработка групп гранатометчиков по бронетехнике ЦАХАЛ – минус 2 танка и 1 БМП.
Работа квадрика с бомбосбросом (классика СВО) – попадание в группу солдат ЦАХАЛ, которые столпились на открытой местности. Фактически отработали в полигонных условиях. Сразу видно, кто опыт СВО учил, а кто нет.

Ожесточенные бои в Секторе Газа продолжается. Израиль стремиться одновременно действовать на рассечение Сектора Газа одновременно с попытками продвижения на севере. Пока что Израиль сообщает о продвижении к Газе, что подтверждается кадами геолокации.
ХАМАС в условиях превосходства противника в артиллерии, авиации и бронетехнике, разумно пытается действовать по тактике "бей-беги", стремясь максимизировать потери ЦАХАЛ. Пока что бои напоминают битву за Мосул.

Источник: Colonel Cassad


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