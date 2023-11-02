Рупор кремлевской пропаганды: Работа боевиков ХАМАС против ЦАХАЛ

Кадры работы боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Отработка групп гранатометчиков по бронетехнике ЦАХАЛ – минус 2 танка и 1 БМП.

Работа квадрика с бомбосбросом (классика СВО) – попадание в группу солдат ЦАХАЛ, которые столпились на открытой местности. Фактически отработали в полигонных условиях. Сразу видно, кто опыт СВО учил, а кто нет.

Ожесточенные бои в Секторе Газа продолжается. Израиль стремиться одновременно действовать на рассечение Сектора Газа одновременно с попытками продвижения на севере. Пока что Израиль сообщает о продвижении к Газе, что подтверждается кадами геолокации.

ХАМАС в условиях превосходства противника в артиллерии, авиации и бронетехнике, разумно пытается действовать по тактике "бей-беги", стремясь максимизировать потери ЦАХАЛ. Пока что бои напоминают битву за Мосул.

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