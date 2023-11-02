 

YouTube призывает отключить блокировщики рекламы или купить YouTube Premium, чтобы поддержать авторов

02.11.2023, 9:50, Разное
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В попытке сдержать влияние блокировщиков рекламы, YouTube начал призывать пользователей отключать их перед просмотром видеороликов. Об этом информирует The Verge.

Просьба отключить блокировщик появляется в отдельном окне поверх видеоплеера, предлагая два варианта: “Продолжить просмотр с рекламой” или “Приобрести подписку YouTube Premium”.

Главный менеджер по связям с общественностью YouTube Кристофер Лоутон объяснил, что новая мера призвана стимулировать больше пользователей оформить платную подписку YouTube Premium. Судя по его словам, оповещения о необходимости отключения блокировщиков рекламы появляются у пользователей видеохостинга по всему миру.

Лоутон подчеркивает, что использование блокировщиков рекламы нарушает условия пользования YouTube, поскольку “реклама поддерживает разнообразную экосистему авторов по всему миру и обеспечивает доступ к любимому контенту миллиардам людей”.

По данным The Verge, YouTube начал тестировать уведомления о блокировщиках рекламы уже в июле 2023 года.


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