Android 13 стала самой популярной ОС Google в октябре 2023 года

В октябре 2023 года Android 13 стала самой популярной операционной системой Google, занимая 22,4% рынка мобильных ОС. Сообщает GizChina со ссылкой на Android Studio.

На втором месте по популярности находится Android 11, который используется 21,6% пользователей. Android 10 разместился на третьей строчке с долей 16,1%. Следом идут Android 12 и Android 9 Pie (15,8% и 10,5% соответственно).

Android 8 Oreo занимает 7,3%, Android 7 Nougat – 2,6%, Android 6 Marshmallow – 1,9%, а Android 5 Lollipop – 1,4%. Самой старой версией Android с долей менее 1% является 4.4 KitKat.

Следует отметить, что Android 14 не учитывается в этом отчете, так как он был выпущен после окончания отчетного периода. Эта операционная система была представлена вместе с анонсом смартфона Google Pixel 8 4 октября 2023 года.