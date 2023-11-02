 

Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке

02.11.2023, 9:40, Разное
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Артист впервые вышел на сцену
после того, как был выписан из больницы. Игорь Николаев принял участие в музыкальном
конкурсе, состоявшемся в Рахманиновском зале Московской консерватории.

63-летний автор хита “Выпьем за
любовь” смог услышать, как исполняют его музыкальные произведения юные ученики
консерватории. Дети выступали на сцене с пьесами из нового сборника Игоря
Николаева. Он ранее сообщал, что посвятил “15 фортепианных пьес” своей дочери
Веронике.

Девочка родилась в союзе композитора и
41-летней певицы Юлии Проскуряковой. Сейчас общему ребенку пары 8 лет. Юная
Вероника Игоревна решила пойти по стопам звездных родителей. Она занимается
вокалом и исправно посещает занятия в столичной консерватории.

Во время мероприятия звучали не
только чарующие нежностью музыкальные пьесы, но и стихи. Их читал сам композитор перед каждым выступлением. За инструментом была известная российская
пианистка Екатерина Мечетина. Она же и помогала Игорю Николаеву награждать юных
музыкантов, которые исполнили произведения лучше всех.

Из всех участников, выступивших в
зале консерватории, лучшей была признана 13-летняя Злата Железова. Игорь
Николаев, возможно, нашел в юной артистке отдушину после непростого периода, увидев в ней надежду российской музыки. Он наградил девочку и пожелал дальнейших творческих успехов. Браво!

Напомним, что еще в начале осени
стало известно о больших проблемах со здоровьем у композитора. Поддержка
поклонников, семьи и опытных врачей помогли сотворить чудо. Игорь Николаев не
только быстро пришел в себя, но и уже вернулся к активной творческой
деятельности. Он пишет новые композиции, поет и снимается в кино.


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