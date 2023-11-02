 

Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду

02.11.2023, 9:40, Разное
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Александр Петров хотел “укусить”, пообещав некий ответ от Вселенной за критику в его адрес. “Все бумерангом отражается, если плюете в чью-то спину, все несомненно, возвращается”, – оставил загадочное послание актер.

В комментариях артисту напомнили, что он-де тоже поступил не совсем корректно по отношению к одной молодой особе, с которой провел несколько лет своей жизни. “Не боитесь, что вам обернется бумеранг, плохо поступают со своими бывшими, ещё про бумеранг пишут”, – отметил один из подписчиков. Получается, бросивший возлюбленную Александр Петров накликал на себя беду? Это покажет время.

Стася Милославская и Александр Петров
встречались четыре года. Поклонники, коллеги и друзья были уверены, что свадьба
красивой пары двух творческих людей не за горами. Актеры познакомились во время
совместной работы в ленте “Стрельцов”. Ни конфликтов, ни громких скандалов у
влюбленных не было.

Осенью 2023 обладатель “Золотого орла” шокировал заявлением о состоявшейся свадьбе. Избранницей Петрова стала вовсе не
Милославская, а некая Виктория Антонова. Александр, как позже сам признался,
сделал предложение руки и сердца девушке уже через несколько свиданий. О
22-летней избраннице одного из самых популярных актеров страны известно мало. Она
только начала блогерскую карьеру, имеет высшее образование, иногда участвует в
съемках в качестве модели.

Трагедия Милославской заключалась в
том, что она узнала о свадьбе своего молодого человека из социальных сетей.
До этого момента девушка была уверена в своей скорой свадьбе с Петровым. При этом поклонники актера помнят, что в 2019
году Петров ради Милославской бросил Ирину Старшенбаум. До разрыва пара
встречалась четыре года. Актер даже сделал предложение избраннице, но
неожиданно влюбился в другую. Детей у актера ни в одних отношениях не родилось.


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