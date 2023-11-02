Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду

Александр Петров хотел “укусить”, пообещав некий ответ от Вселенной за критику в его адрес. “Все бумерангом отражается, если плюете в чью-то спину, все несомненно, возвращается”, – оставил загадочное послание актер.

В комментариях артисту напомнили, что он-де тоже поступил не совсем корректно по отношению к одной молодой особе, с которой провел несколько лет своей жизни. “Не боитесь, что вам обернется бумеранг, плохо поступают со своими бывшими, ещё про бумеранг пишут”, – отметил один из подписчиков. Получается, бросивший возлюбленную Александр Петров накликал на себя беду? Это покажет время.

Стася Милославская и Александр Петров

встречались четыре года. Поклонники, коллеги и друзья были уверены, что свадьба

красивой пары двух творческих людей не за горами. Актеры познакомились во время

совместной работы в ленте “Стрельцов”. Ни конфликтов, ни громких скандалов у

влюбленных не было.

Осенью 2023 обладатель “Золотого орла” шокировал заявлением о состоявшейся свадьбе. Избранницей Петрова стала вовсе не

Милославская, а некая Виктория Антонова. Александр, как позже сам признался,

сделал предложение руки и сердца девушке уже через несколько свиданий. О

22-летней избраннице одного из самых популярных актеров страны известно мало. Она

только начала блогерскую карьеру, имеет высшее образование, иногда участвует в

съемках в качестве модели.

Трагедия Милославской заключалась в

том, что она узнала о свадьбе своего молодого человека из социальных сетей.

До этого момента девушка была уверена в своей скорой свадьбе с Петровым. При этом поклонники актера помнят, что в 2019

году Петров ради Милославской бросил Ирину Старшенбаум. До разрыва пара

встречалась четыре года. Актер даже сделал предложение избраннице, но

неожиданно влюбился в другую. Детей у актера ни в одних отношениях не родилось.