 

В доме одного из лидеров ХАМАС в Газе солдаты ЦАХАЛ обнаружили диски с песнями Вики Цыгановой

02.11.2023, 9:33, Разное
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В квартире Салаха Ибрагима Махмудовани, занимающего пост министра культуры ХАМАС, найдены записи российской певицы Вики Цыгановой с её автографом.

Солдаты израильской армии обыскали дом активиста-общественника в ходе продолжающейся наземной операции на севере сектора Газа.

– В рабочем кабинете на полках была шикарная музыкальная коллекция, где всего прочего нашлось много российских исполнителей: «Любэ», Олег Газманов, Борис Моисеев и другие. А потом мой глаз сразу зацепился за знакомые названия «Донбасс» и «Вагнер» – последние альбомы Цыгановой. Я ведь до репатриации сидел в российской тюрьме и там часто слушал её песни, – рассказал обыскивавший дом сержант ЦАХАЛ.

Также были найдены улики, свидетельствующие о возможной причастности семьи Цыгановых к поддержке антисемитской организации. В частности, израильтяне нашли православную икону преподобного Сергея Мытищинского с дарственными письмом от Вадима Цыганова, мужа певицы. В своем письме супруг артистки желает ХАМАС победы в праведной борьбе с кафирами.

Главный следователь военнйо прокуратуры Израиля заявил, что все находки предстоит еще тщательно проанализировать, но первые результаты криминалистической экспертизы уже сейчас позволяют утверждать: отпечатки пальцев на музыкальных дисках определенно принадлежат женщине из Восточной Европы. Главное следственное управление Израиля в ближайшее время намерено обратиться к России через Интерпол, чтобы получить отпечатки пальцев артистки для сравнения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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