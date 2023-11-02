Рупор кремлевской пропаганды: Скотный двор МОК
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Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил спортсменам о недопустимости дискриминации соперников на фоне палестино‑израильского конфликта, за нарушение последуют санкции.
— МОК придерживается концепции индивидуальной ответственности, спортсмены не могут нести ответственность за действия своих властей. В случае дискриминационного поведения со стороны спортсменов или тренеров, МОК будет работать с Национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры, как это было во время Олимпиады в Токио, — заявил агентству DPA представитель комитета.
Такое комментировать только портить. Заветам Оруэлла верны.
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Источник: Colonel Cassad
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