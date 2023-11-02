Молодой ведущий: Макаров из “Маски” может заменить 81-летнего Маслякова в “КВН”

Вячеслав Макаров, который с 2020 года ведет популярное шоу “Маска” на НТВ, когда-то, как и многие, знаменитые сегодня актеры, играл в “Клубе веселых и находчивых”. В 2007 году

он поступил учиться на инженера в Астраханский государственный технический

университет, где почти сразу был приглашен вокалистом в команду “Сборная

Камызякского края по КВНу”. Позже она стала чемпионом Высшей лиги КВН.

А сегодня 34-летний красавец говорит, что вполне мог бы заменить Александра Маслякова, который с 1964 года является бессменным руководителем и ведущим телепередачи. Мол, если мэтр устанет, то проект останется в надежных руках.

“Я прошел эту школу жизни с самых низов и думаю, что знаю всю подноготную, поэтому справился бы хорошо с ролью ведущего, – пояснил Вячеслав. – Я бы смог и зал держать, и жюри, и всегда давать хорошее настроение, и справляться с экстренными ситуациями, и выполнять все команды режиссера”.

“Я

слежу за командами клуба, узнаю, что сейчас актуально, вижу, какие появляются новые

талантливые люди, – сообщил о своем профессионализме Макаров. – И я даже понимаю, кто из них потом пойдет

дальше и заявит о себе сольно”.