 

Молодой ведущий: Макаров из “Маски” может заменить 81-летнего Маслякова в “КВН”

02.11.2023, 8:30, Разное
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Вячеслав Макаров, который с 2020 года ведет популярное шоу “Маска” на НТВ, когда-то, как и многие, знаменитые сегодня актеры, играл в “Клубе веселых и находчивых”. В 2007 году
он поступил учиться на инженера в Астраханский государственный технический
университет, где почти сразу был приглашен вокалистом в команду “Сборная
Камызякского края по КВНу”. Позже она стала чемпионом Высшей лиги КВН.

А сегодня 34-летний красавец говорит, что вполне мог бы заменить Александра Маслякова, который с 1964 года является бессменным руководителем и ведущим телепередачи. Мол, если мэтр устанет, то проект останется в надежных руках.

“Я прошел эту школу жизни с самых низов и думаю, что знаю всю подноготную, поэтому справился бы хорошо с ролью ведущего, – пояснил Вячеслав. – Я бы смог и зал держать, и жюри, и всегда давать хорошее настроение, и справляться с экстренными ситуациями, и выполнять все команды режиссера”.

“Я
слежу за командами клуба, узнаю, что сейчас актуально, вижу, какие появляются новые
талантливые люди, – сообщил о своем профессионализме Макаров. – И я даже понимаю, кто из них потом пойдет
дальше и заявит о себе сольно”.


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