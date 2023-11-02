Титов из “Фабрики” после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств

Юрию Титову было всего 20 лет, когда он случайно познакомился с 28-летней певицей Теоной Контридзе. В тот момент Теона состояла в отношениях с будущим мужем Николаем и честно рассказала “фабриканту” обо всем.

Но это пикантное обстоятельство не помешало ей забеременеть от молодого смазливого музыканта. Вскоре они расстались. А рожденную от той случайной связи дочь Реди-Мариам Титов увидел впервые, когда девочке исполнилось 12 лет…

Сегодня 38-летний музыкант снова в поиске второй половины. Он до сих пор не встретил ту, кто стала бы ему женой. Ту, которой он будет петь на ушко свой суперхит “Понарошку”.

“Меня привлекают творческие девушки, – признался Титов “Дни.ру”. – Я пытался завести анкету на популярном сайте знакомств, Но потом “Тиндер” (приложение, где счастье искали все, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности – Прим. ред.) перестал работать у нас”.

Напомним, в 2021 году Tinder занял первое место в России по размеру трат пользователей в приложениях знакомств, обогнав ранее лидирующую социальную сеть “Одноклассники”, а 30 июня 2023-го ушел из нашей страны.