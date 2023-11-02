Города мира, которые стремительно проседают

Исследование, проведенное с использованием спутниковых данных, обнаружило печальную тенденцию – ряд крупных городов по всему миру оказались под угрозой проседания.

Последние выводы подтверждают, что даже мегаполисы, считавшиеся технологически развитыми, начинают проседать.

Ранее отмечалось, что Нью-Йорк медленно, но верно погружается в землю на скорости от 1 до 2 миллиметров в год. Несмотря на это, он далеко не лидер в этой негативной категории.

По мнению специалистов, одной из основных причин таких процессов является вес многочисленных высотных зданий, которые символизируют этот мегаполис. Однако стоит заметить, что Нью-Йорк далеко не единственный город, сталкивающийся с проблемой оседания земли.

Исследователи измерили скорость проседания прибрежных городов, находящихся под угрозой затопления, с использованием спутниковых данных, собранных в период с 2015 по 2020 год. Оказалось, что большинство из них опускается быстрее, чем поднимается уровень моря, что делает их более уязвимыми для наводнений, чем прежде.

Наибольшее оседание наблюдается в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, но эта проблема также затрагивает Северную Америку, Европу, Африку и Австралию. Добыча подземных вод, в частности, считается одной из ключевых причин этого оседания.

Было обнаружено, что Тяньцзинь (Китай) тонет больше всего – на 5,22 сантиметра в год, за ним следует Семаранг (Индонезия_ – на 3,96 сантиметра в год, и Джакарта – на 3,44 сантиметра в год. Единственным городом США, попавшим в топ-10, был Хьюстон, погружающийся со скоростью 1,95 сантиметра в год.

Согласно данным, городом, который погружается быстрее всех, оказался Мехико (Мексика). Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что город опускается со стабильной скоростью 50 сантиметров в год с 1950 года. Этот процесс связан не с откачкой грунтовых вод, а с уплотнением глинистого дна озера, на котором был построен Мехико.

По данным ученых, верхний аквитард Мехико уплотнен на 17%, и для полного уплотнения потребуется около 150 лет, что приведет к дополнительному проседанию до 30 метров. Даже если уровень воды поднимется, восстановление большей части утраченной высоты аквитарда станет невозможным.

Ученые подчеркивают, что проблема оседания городов является глобальной и требует внимания, исследований и долгосрочных решений для сохранения устойчивости наших мегаполисов.