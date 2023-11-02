 

Города мира, которые стремительно проседают

02.11.2023, 8:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследование, проведенное с использованием спутниковых данных, обнаружило печальную тенденцию – ряд крупных городов по всему миру оказались под угрозой проседания.

Последние выводы подтверждают, что даже мегаполисы, считавшиеся технологически развитыми, начинают проседать.

Ранее отмечалось, что Нью-Йорк медленно, но верно погружается в землю на скорости от 1 до 2 миллиметров в год. Несмотря на это, он далеко не лидер в этой негативной категории.

По мнению специалистов, одной из основных причин таких процессов является вес многочисленных высотных зданий, которые символизируют этот мегаполис. Однако стоит заметить, что Нью-Йорк далеко не единственный город, сталкивающийся с проблемой оседания земли.

Исследователи измерили скорость проседания прибрежных городов, находящихся под угрозой затопления, с использованием спутниковых данных, собранных в период с 2015 по 2020 год. Оказалось, что большинство из них опускается быстрее, чем поднимается уровень моря, что делает их более уязвимыми для наводнений, чем прежде.

Наибольшее оседание наблюдается в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии, но эта проблема также затрагивает Северную Америку, Европу, Африку и Австралию. Добыча подземных вод, в частности, считается одной из ключевых причин этого оседания.

Было обнаружено, что Тяньцзинь (Китай) тонет больше всего – на 5,22 сантиметра в год, за ним следует Семаранг (Индонезия_ – на 3,96 сантиметра в год, и Джакарта – на 3,44 сантиметра в год. Единственным городом США, попавшим в топ-10, был Хьюстон, погружающийся со скоростью 1,95 сантиметра в год.

Согласно данным, городом, который погружается быстрее всех, оказался Мехико (Мексика). Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что город опускается со стабильной скоростью 50 сантиметров в год с 1950 года. Этот процесс связан не с откачкой грунтовых вод, а с уплотнением глинистого дна озера, на котором был построен Мехико.

По данным ученых, верхний аквитард Мехико уплотнен на 17%, и для полного уплотнения потребуется около 150 лет, что приведет к дополнительному проседанию до 30 метров. Даже если уровень воды поднимется, восстановление большей части утраченной высоты аквитарда станет невозможным.

Ученые подчеркивают, что проблема оседания городов является глобальной и требует внимания, исследований и долгосрочных решений для сохранения устойчивости наших мегаполисов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Молодой ведущий: Макаров из “Маски” может заменить 81-летнего Маслякова в “КВН”

02.11 / Титов из “Фабрики” после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств

02.11 / Археологи обнаружили 3500-летнюю «Книгу мертвых»

02.11 / Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину

02.11 / Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз

02.11 / Мнение: О наивных «детях гор»… Понять и простить погромщиков?

02.11 / Американские ученые выяснили, что употребление трех яиц в день полезно для здоровья

02.11 / Ученые обнаружили,что экстракт васаби улучшает память у пожилых людей

02.11 / Принц! Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой

02.11 / Мнение: Лазурный берег… Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика