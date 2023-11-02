Археологи обнаружили 3500-летнюю «Книгу мертвых»

Во время раскопок на кладбище Туна аль-Гебель в центральном Египте археологи обнаружили древнеегипетскую «Книгу мертвых», наполненную загадочными заклинаниями, предназначенными для направления умерших в загробную жизнь.

В рамках последних археологических исследований на кладбище Туна аль-Гебель в Египте археологи обнаружили свиток длиной от 13-15 метров. Свиток, содержащий древнеегипетскую «Книгу мертвых», стал частью уникальных находок вместе с мумиями, драгоценными артефактами и редкими сосудами-канопами из алебастра, использовавшимися для хранения органов во времена мумификации.

Книга, считавшаяся своего рода «страховкой» путешествий в загробный мир, содержит загадочные заклинания, предназначенные для помощи умершим в их путешествии в загробную жизнь. Помощник куратора отдела древностей Музея Дж. Пола Гетти Сара Коул отметила, что такие свитки были обычным компонентом захоронений в Древнем Египте, предоставляя душам умерших необходимые инструкции для успешного перехода.

В числе археологических находок оказались мумии, предположительно принадлежащие высокопоставленным чиновникам, а также редкие сосуды-канопы и амулеты, подчеркивающие значение данного открытия.

Эксперты отмечают, что хотя копии «Книги мертвых» не так редки, обнаружить ее в могиле до сих пор сохранившейся в таком состоянии — явление крайне необычное. Египтолог Фой Скальф из Чикагского университета подчеркнул, что данное открытие требует дальнейшего исследования для полного понимания его исторического значения.

Эксперт по «Книге мертвых» Лара Вайс выразила уверенность в важности этого находки, отметив, что ее длина и отличное состояние делают это открытие великим и увлекательным для исследователей и поклонников древнего Египта.

Куратор Британского музея Древнего Египта и Судана Джон Тейлор подчеркнул, что подобные свитки были дорогими и индивидуальными, так как содержали инструкции, необходимые для успешного прохождения души в загробный мир.