«Иноагенты», «фейки», «дискредитация армии» – ООН о подавлении свободы слова в России

«Закон об иностранных агентах» оказал самое негативное влияние на свободу выражения мнений в России. Он может применяться к любой некоммерческой организации, общественному объединению или физическому лицу. В контексте российской истории термин «иностранный агент» ассоциируется с «врагом народа» или «шпионом». Об этом говорит в своем в докладе Мариана Кацарова – первый независимый эксперт по России, назначенного Советом ООН по правам человека.

Законы, ограничивающие свободу слова

После полномасштабного вторжения в Украину в России к набору законодательных ограничений свободы слова добавились также законы о «фейках» и «дискредитации армии», напоминает Кацарова. При этом статья уголовного кодекса, касающаяся «фейков» или «заведомо ложной информации» о российских вооруженных силах, предполагает наказание в форме лишения свободы сроком до 15 лет.

Среди тех, кто получил самые суровые наказания по этой статье, – журналистка Мария Пономаренко (шесть лет) и создатель Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитриий Иванов (8,5 лет).

Одним из самых громких за последнее время стало дело журналиста Владимира Кара-Мурзы, которого суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима, признав виновным в распространении «фейков» об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

– Любое инакомыслие в РФ действительно карается сроками до 25 лет лишения свободы. Владимира Кара-Мурзу, который фактически просто выступал против войны в Украине или высказывал свое мнение о свободе в России как диссидент, журналист и политический активист, пытались заставить замолчать, – сказала Кацарова в эксклюзивном интервью Службе новостей ООН после того, как доклад был представлен в Генассамблее ООН.

С целью «жесткого и произвольного ограничения права на свободу выражения мнения» в России также используются законы о «гей-пропаганде», «исторической памяти», «экстремизме» и «терроризме», говорится в докладе.

Попытки избавиться от свободных СМИ продолжались уже давно

Кацарова отмечает, что попытки лишить жизнеспособности независимые СМИ предпринимались в России уже на протяжении длительного времени.

– К 2000 году традиционные СМИ, особенно телевидение, в большинстве своем контролировались правительством или владельцами-олигархами. Независимые СМИ все чаще сталкивались с преследованиями и цензурой, – сообщает правозащитница в своем докладе.

– Помимо борьбы с отечественными СМИ, с 2014 года власти начали ограничивать иностранное влияние на СМИ, приняв поправки к соответствующим законам. Любое иностранное СМИ, работающее в Российской Федерации, было обязано зарегистрироваться в качестве “иностранного агента”, причем впоследствии определение “иностранного агента” было расширено и стало включать в себя любое физическое лицо, в том российских граждан, получающее иностранное финансирование и распространяющее информацию, – добавляет она.

В сентябре 2021 года более 20 российских СМИ обратились с открытым письмом к президенту Путину, призывая его принять поправки, смягчающие пагубное влияние российского законодательства на СМИ, за этим последовала широкая общественная кампания. Однако последующие законодательные инициативы привели к еще большему произволу и правовой неопределенности, подчеркивает Кацарова.

С началом войны (специальной военной операции – по версии Владимира Путина) свобода слова в России перестала существовать

В первый день вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, Роскомнадзор обязал все СМИ использовать только официальные, санкционированные государством источники информации для освещения «спецоперации» в Украине. А уже через четыре дня Роскомнадзор начал блокировать СМИ, не выполняющие это предписание. С тех пор было заблокировано более 300 средств массовой информации, и освещение войны против Украины стало практически невозможным.

28 марта 2022 года одно из последних независимых российских СМИ – «Новая газета» – объявило о получении предупреждений от Роскомнадзора, издание в итоге было вынуждено приостановить работу. Главный редактор газеты, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов заявил тогда, что «в России завершился геноцид СМИ».

Согласно Индексу свободы прессы, к лету 2023 года Россия занимала 164-е место из 180 возможных.

Преступления против журналистов

Россия уже давно входит в число стран с самой неблагоприятной ситуацией в мире в плане убийств журналистов, и в 2021 году заняла 10-е место в Глобальном индексе безнаказанности.

Как сообщила в своем докладе Кацарова, ссылаясь на данные Комитета по защите журналистов, в период с 2000 по 2023 год в России было убито 43 журналиста, в том числе те, кто освещал события на Северном Кавказе.

По меньшей мере шесть журналистов и сотрудников «Новой газеты» были убиты из-за своих публикаций. Остаются нераскрытыми убийства Анны Политковской в 2006 году и Натальи Эстемировой в 2009 году, а также физическая расправа над Еленой Милашиной в июле 2023 года.

– На журналистку “Новой газеты” и адвоката [Александра] Немова, которые находились в Чечне, жестоко напали около десятка вооруженных лиц, Елене Милашиной при этом насильно побрили голову, чтобы ее унизить. Кроме того, ей пытались сломать пальцы за то, что она смело писала о правах человека в Чечне, – сказала Спецдокладчик в интервью Службе новостей ООН.

Она отметила позитивную роль, которую сыграла в этом деле Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в России, потребовав, чтобы Милашину и Немова вывезли из Чечни, а по факту нападения была проведена проверка. По словам Кацаровой, она довольна тем, чтоб об этом случае стало известно правительству и было открыто уголовное дело.

– Посмотрим, какой будет результат, – сказал она.

Международный день в поддержку журналистов

2 ноября в ООН отмечают Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Его главная цель – привлечь внимание к основным проблемам, с которыми сталкиваются представители СМИ в своей работе, включая эскалацию насилия и репрессивных действий в отношении журналистов.

В ООН отмечают, что журналисты по всему миру подвергаются нападениям, становятся жертвмаи убийств, против них используются различные законы и судебные механизмы. Также участились случаи принудительного изгнания журналистов из некоторых стран.

Согласно докладу Генерального директора ЮНЕСКО, опубликованному в 2022 году, Латинская Америка и Карибский бассейн остаются регионом с наибольшим числом убийств журналистов.

Всего в мире с 1993 года было убито более 1600 журналистов, причем 9 из 10 случаев убийств остаются нераскрытыми. Безнаказанность, в свою очередь, ведет к еще большему количеству убийств.