 

Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину

02.11.2023, 7:20, Разное
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Использование летней резины в зимних условиях является опасным и может привести к потере сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути и возникновению аварийных ситуаций. Зимняя резина, снабженная специальными шипами или имеющая протектор, адаптированный к низким температурам и скользким дорожным покрытиям, обеспечивает лучшую управляемость и безопасность в зимних условиях.

Новое правило о штрафах за использование летней резины после 1 декабря будет применяться ко всем автолюбителям в России. Штрафы будут введены для тех, кто не соблюдает требования по использованию зимней резины в зимний период.

Размер штрафа будет определен в соответствии с законодательством и может варьироваться в зависимости от нарушения, отмечает URA.ru. Это нововведение направлено на повышение безопасности и снижение аварийности на дорогах в зимний период.

Правильный выбор резины является важным аспектом безопасности вождения, поэтому российские автолюбители должны быть готовы к зимним условиям и обеспечить свои автомобили соответствующей зимней резиной. В целом, введение штрафов за использование летней резины после 1 декабря станет дополнительным стимулом для автолюбителей соблюдать требования по использованию зимней резины в зимний период и обеспечить безопасность на дорогах для себя и других участников движения.


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