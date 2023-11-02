Мнение: Первые шортсы на моем канале!
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Придумал, как делать короткие видео (шортсы) для мобильного телефона, на основе моих стримов. 1 минута на каждое, больше нельзя. Оказалось, что дело непростое, специальных программ нет. Но ничего, я нашел, как!
Вот первые блины:
https://youtube.com/shorts/_G2GsTz0QQY
https://youtube.com/shorts/dnC2qIijk0g
Круто!
Источник: Размышления вольного социолога
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