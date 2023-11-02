 

Мнение: Первые шортсы на моем канале!

02.11.2023, 4:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Придумал, как делать короткие видео (шортсы) для мобильного телефона, на основе моих стримов. 1 минута на каждое, больше нельзя. Оказалось, что дело непростое, специальных программ нет. Но ничего, я нашел, как!

Вот первые блины:

https://youtube.com/shorts/_G2GsTz0QQY

https://youtube.com/shorts/dnC2qIijk0g

Круто!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Мнение: О наивных «детях гор»… Понять и простить погромщиков?

02.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Новаторство в Европе

02.11 / Американские ученые выяснили, что употребление трех яиц в день полезно для здоровья

02.11 / Ученые обнаружили,что экстракт васаби улучшает память у пожилых людей

02.11 / Мнение: Лазурный берег… Сочи

02.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Алчевским рабочим погибшим в ходе СВО

02.11 / Предупреждающие надписи и фотографии снижали желание есть мясо

01.11 / В Самаре ученые рассчитали влияние теплового удара на движение малых спутников

01.11 / Ученые выдвинули новую теорию о происхождении Большого Сфинкса из Древнего Египта

01.11 / Мнение: О сделке по Карабаху… Почём продаёт Россия?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика