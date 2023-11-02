Мнение: О наивных «детях гор»… Понять и простить погромщиков?

А быстро дагестанская #власть начала переобуваться. Ещё в понедельник глава региона Сергей Меликов грозил суровыми карам всем, кто «отличились» в минувшее воскресенье в аэропорту Махачкалы, погромив его на 260 млн рублей и заставив цивилизованный мир ужаснуться, вспомнив печальное прошлое. Ещё не забыты слова, что «снисхождения не будет никому…, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела».

Но уже день спустя…

Глава Дагестана Сергей Меликов, отвечая на заявление бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут равны перед законом, наказаны будут не все, ответственность понесут лишь посягнувшие на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы.

Произошло это после того, как влиятельные в Дагестане люди начали кампанию по избавлению участников беспорядков в аэропорту Махачкалы от наказания. Помимо Хабиба Нурмагомедова чемпион Европы по вольной борьбе Магомедхан Магомедов также написал обращение к правительству республики и лично Сергею Меликову: «Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра — что и вы идёте навстречу и амнистию даёте».

Причём не только «бойцы ММА» вступились за своих. Муфтий Татарстана призвал «проявить снисхождение» к участникам беспорядков в Махачкале – так как их действия спровоцировали из-за рубежа.

Хм… Так-то сегодня в России многих приговаривают к солидным тюремным срокам как раз за действия, спровоцированные из-за рубежа. Например, за поджоги военкоматов, оборудования на железных дорогах и т.д. Причём зарубежное влияние в этих случаях не является каким-либо смягчающим обстоятельством, а иногда и признаётся отягчающим.

Но тут — ведь #этодругое?

Диаспоры подключились или исламский фактор работает?

И власти ведь пойдут же навстречу просьбам «уважаемых людей», проявят гуманизм — разве нет?

А потом все будут снова удивляться, что «сильные и благородные» гости из регионов бьют в Подмосковье девушек из-за «неподобающих шорт»?

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