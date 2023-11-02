Американские ученые выяснили, что употребление трех яиц в день полезно для здоровья

Недавние исследования, проведенные учеными из США, привели к удивительному выводу – употребление трех яиц ежедневно является полезным для нашего организма. Этот новый вывод является прорывом в понимании питательных ценностей яиц и может иметь значительное влияние на нашу диету и образ жизни.

Яйца давно привлекали внимание ученых своим непревзойденным белком, который содержит все необходимые аминокислоты для нашего организма. Однако, ранее считалось, что умеренное потребление яиц – около одного в день, достаточно для получения необходимых питательных веществ. Но новые исследования показали, что увеличение потребления до трех яиц может принести еще больше пользы.

Первым значимым результатом исследования является то, что трехяичная диета может помочь в контроле веса. Ученые обнаружили, что регулярное употребление трех яиц приводит к ощутимому улучшению чувства сытости у людей. В результате, они употребляют меньшее количество пищи в остальное время дня, что способствует снижению потребления калорий и, в конечном счете, похудению.