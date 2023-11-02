Ученые обнаружили,что экстракт васаби улучшает память у пожилых людей

Недавние исследования ученых привели к удивительному открытию: экстракт васаби, японского хрена, может быть ключом к улучшению памяти пожилых людей. Это открытие вызывает огромный интерес, поскольку проблемы с памятью и когнитивными функциями являются одной из основных проблем стареющего населения.

Экстракт васаби известен своими острой и освежающей вкусом, который активирует чувствительность носа. Но ученые, работающие в Токийском университете, обнаружили, что эта растительная добавка может оказывать положительное воздействие на функцию памяти, особенно у людей старше 65 лет.

В ходе экспериментов было доказано, что васаби способствует улучшению процессов связанных с когнитивными функциями. Участники исследования, которым был предложен экстракт васаби, показали заметные улучшения в памяти и когнитивных способностях по сравнению с контрольной группой.