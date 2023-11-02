 

Ученые обнаружили,что экстракт васаби улучшает память у пожилых людей

02.11.2023, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавние исследования ученых привели к удивительному открытию: экстракт васаби, японского хрена, может быть ключом к улучшению памяти пожилых людей. Это открытие вызывает огромный интерес, поскольку проблемы с памятью и когнитивными функциями являются одной из основных проблем стареющего населения.

Экстракт васаби известен своими острой и освежающей вкусом, который активирует чувствительность носа. Но ученые, работающие в Токийском университете, обнаружили, что эта растительная добавка может оказывать положительное воздействие на функцию памяти, особенно у людей старше 65 лет.

В ходе экспериментов было доказано, что васаби способствует улучшению процессов связанных с когнитивными функциями. Участники исследования, которым был предложен экстракт васаби, показали заметные улучшения в памяти и когнитивных способностях по сравнению с контрольной группой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Американские ученые выяснили, что употребление трех яиц в день полезно для здоровья

02.11 / Мнение: Лазурный берег… Сочи

02.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Алчевским рабочим погибшим в ходе СВО

02.11 / Предупреждающие надписи и фотографии снижали желание есть мясо

01.11 / В Самаре ученые рассчитали влияние теплового удара на движение малых спутников

01.11 / Ученые выдвинули новую теорию о происхождении Большого Сфинкса из Древнего Египта

01.11 / Мнение: О сделке по Карабаху… Почём продаёт Россия?

01.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Сменившие сторону

01.11 / В Роскачестве предупредили о потенциально опасных приложениях на смартфонах

01.11 / Мнение: Налоги в Москве и в Грозном: как выгоднее платить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика