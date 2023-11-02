 

Мнение: Лазурный берег… Сочи

02.11.2023, 1:05, Разное
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Элитная недвижимость. Сочи

Услышал сегодня по радио про “кризис на рынке элитной недвижимости в Сочи”. Там, оказывается, происходит ужас что – падение продаж! Новость, прямо скажу, для меня не слишком волнующая – я как-то пока и не думал прикупить себя в Сочах элитные апартаменты, прежде всего потому, что сам этот регион не внушает мне никакого доверия: кругом нувориши, толпы страждущих приезжих из Нижнего Тагила и сплошные нарушения правил застройки. Но – уловил краем уха цены, из-за которых, как жаловались дикторы, люди стали нагло отказываться от покупки, называя их “слишком завышенными”.

Так вот цены, как говорят – примерно от 1,5 до 2,5 млн. рублей. “В принципе, – подумал я, – недорого, все-таки провинция”. Но я не дослушал: это цены не за квартиры, а за 1 кв.м. В них. Тут я даже не поверил, решил посмотреть еще в интернете – так и есть. Вот, собственно, из-за этого “на рынке элитной недвижимости наметился спад”.

Гм! Однако… Я, видимо, как-то отвлекся с этими вашими ковидами и войнами. Остался глубоко в прошлом; помню лишь, что еще где-то 5-7 лет назад за 2 миллиона можно было купить “трешку” на берегу Волги где-нибудь в Саратове. Нормальную “трешку” – с ванной, туалетом и даже кухней; но не один же метр. На одном кв.м, пусть даже элитном, даже унитаз не уместится!

Цены, сдается мне, нынче в Сочи какие-то совсем уж несуразные. По-моему, именно вот такое называется “перегретый рынок”. Видимо, скоро рванет.

Источник: Размышления вольного социолога


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