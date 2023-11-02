 

Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Алчевским рабочим погибшим в ходе СВО

02.11.2023, 1:00, Разное
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Мемориал памяти рабочим Алчевского металлургического комбината, погибшим в ходе специальной военной операции.
Теперь их имена символично  увековечены рядом с монументами воинам-металлургам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Вечная память героям, вставшим на защиту Родины!

https://t.me/zov_lnr/679 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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