Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Алчевским рабочим погибшим в ходе СВО
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Мемориал памяти рабочим Алчевского металлургического комбината, погибшим в ходе специальной военной операции.
Теперь их имена символично увековечены рядом с монументами воинам-металлургам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Вечная память героям, вставшим на защиту Родины!
https://t.me/zov_lnr/679 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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