 

Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по “Пушкинской карте”

02.11.2023, 0:15, Новости дня
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«Начиная с 2021 года, жители Подмосковья приобрели по «Пушкинской карте» билеты на сумму 395 миллионов рублей. В этом году было приобретено свыше 263 тысяч билетов – это порядка 119 миллионов рублей. Наибольшей популярностью у молодежи пользуются музей «Новый Иерусалим», Зарайский кремль и музей-заповедник «Архангельское», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит отметить, что программа «Пушкинская карта» предоставляет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет доступ к различным культурным мероприятиям, включая музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры, за счет федерального бюджета. При этом номинальная стоимость карты составляет 5 тысяч рублей.

Кроме того, учреждения культуры в Московской области представили афишу мероприятий, доступных участникам программы «Пушкинская карта» в ноябре.

Эти события включают выставки известных русских художников, классические концерты, премьеры спектаклей и другие значительные культурные мероприятия.

Дополнительная информация доступны на портале и в официальном телеграм-канале Министерства культуры и туризма Московской области.


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