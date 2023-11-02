Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20%

Эксперт отметил, что многие люди не задумываются о последствиях, которые может вызвать накопление накипи на электроприборах в доме. Оказывается, это может привести к непредвиденному увеличению потребления электроэнергии на 20%.

Накипь, образующаяся на поверхностях котлов, чайников, стиральных машин и других бытовых приборов, является результатом накопления минеральных отложений из воды. Она может привести к снижению эффективности работы приборов и повышенному расходу электроэнергии.

По словам Малоземова, накипь создает дополнительное сопротивление внутри прибора, что приводит к увеличению энергозатрат на его функционирование. Кроме того, накипь может вызвать перегрев и повреждение нагревательных элементов, что может привести к поломке прибора и необходимости его замены, передает телеканал “360”.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется регулярно очищать приборы от накипи. Для этого можно использовать специальные средства или приготовить раствор из уксуса или лимонной кислоты и промыть поверхности приборов. Также полезно использовать фильтры для воды и регулярно проводить профилактическую чистку приборов.

В итоге, следуя рекомендациям специалистов, можно избежать неприятных сюрпризов, связанных с увеличенным потреблением электроэнергии из-за накипи на бытовых приборах. Это позволит не только экономить электроэнергию, но и продлить срок службы приборов, а также снизить риск поломки и необходимости замены, отмечает телеканал “360”.