 

Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20%

02.11.2023, 0:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эксперт отметил, что многие люди не задумываются о последствиях, которые может вызвать накопление накипи на электроприборах в доме. Оказывается, это может привести к непредвиденному увеличению потребления электроэнергии на 20%.

Накипь, образующаяся на поверхностях котлов, чайников, стиральных машин и других бытовых приборов, является результатом накопления минеральных отложений из воды. Она может привести к снижению эффективности работы приборов и повышенному расходу электроэнергии.

По словам Малоземова, накипь создает дополнительное сопротивление внутри прибора, что приводит к увеличению энергозатрат на его функционирование. Кроме того, накипь может вызвать перегрев и повреждение нагревательных элементов, что может привести к поломке прибора и необходимости его замены, передает телеканал “360”.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется регулярно очищать приборы от накипи. Для этого можно использовать специальные средства или приготовить раствор из уксуса или лимонной кислоты и промыть поверхности приборов. Также полезно использовать фильтры для воды и регулярно проводить профилактическую чистку приборов.

В итоге, следуя рекомендациям специалистов, можно избежать неприятных сюрпризов, связанных с увеличенным потреблением электроэнергии из-за накипи на бытовых приборах. Это позволит не только экономить электроэнергию, но и продлить срок службы приборов, а также снизить риск поломки и необходимости замены, отмечает телеканал “360”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Жители Подмосковья купили более полумиллиона билетов по “Пушкинской карте”

01.11 / Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса

01.11 / Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости

01.11 / Польский эксперт – всё внимание теперь на Ближний Восток, и это на руку России

01.11 / Я влюбилась: красавица шоу “Уральские пельмени” не может выбрать из двух

01.11 / Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем

01.11 / Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей

01.11 / Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной

01.11 / Линдси Грэм – нет предела убийствам мирных граждан, если речь идёт о жителях Газы

01.11 / Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика