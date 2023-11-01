 

В Самаре ученые рассчитали влияние теплового удара на движение малых спутников

01.11.2023, 23:30, Разное
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Ученые из Самары провели исследование, направленное на определение влияния теплового удара на движение малых спутников. Эта проблема является актуальной и представляет интерес для космических исследований, так как малые спутники служат важными источниками информации о состоянии Земли и космического пространства.

В ходе исследования ученые анализировали данные о движении малых спутников и тепловых ударах, которые происходят в моменты, когда объект покидает тень Земли и подвергается прямому воздействию солнечного излучения. Они разработали математическую модель, которая учитывает различные факторы, такие как форма спутника, его ориентация и размер.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются малые спутники при тепловых ударах, является дисбаланс теплового излучения. Под воздействием солнечного излучения на одной стороне спутника создается более высокая температура, что приводит к неоднородному нагреву и расширению структурных элементов спутника. Это может вызывать изменение его ориентации и движения.


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