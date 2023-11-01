Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости

В свежем выпуске программы “Жить здорово” на Первом канале постоянная ее ведущая Елена Малышева довольно эмоционально отреагировала на заявление своей коллеги Ларисы Вербицкой о ее предпочтениях. Актриса и телеведущая пришла в студию на очередной выпуск шоу в качестве гостьи.

Как выяснилось, темой для обсуждения стало веганство и вегетарианство. А Вербицкая, по ее признанию, придерживается подобного образа жизни и совершенно спокойно относится к отсутствию мяса и рыбы в своем рационе. Другими словами, знаменитость просто их не ест.

Елена Малышева назвала свою коллегу “человеком железной воли”. Малышева привела в пример ее работу в проекте “Ледниковый период”, когда, по рассказам мужа Вербицкой, она натирала ноги в кровь для успешного выступления. Поэтому, как считает ведущая “Жить здорово”, для Вербицкой не составило труда “запрограммировать” свой организм на отсутствие аппетита к продуктам животного происхождения.

Елена Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости. По ее признанию, она видела, как питается Вербицкая. Причем сайт “Вести Подмосковья” отмечает, что очень многие россияне стремятся убрать мясо из рациона.

Ведущая программы “Жить здорово” заявила: ей “хочется рыдать, потому что мы все хотим быть такими”. Вероятно, Елена Малышева подчеркивает образцовую выдержку и волю российской знаменитости Ларисы Вербицкой, ведь порой ее не хватает для самодисциплины.