 

Польский эксперт – всё внимание теперь на Ближний Восток, и это на руку России

01.11.2023, 22:58, Новости дня
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Заинтересованность США Израилем, вне всяких сомнений, отвлечёт внимание от Украины, а это в интересах Москвы, уверен польский профессор Кшиштоф Кубяк. В беседе с Polskie Radio он указывает, что Израиль и РФ играют друг для друга исключительную роль, а их взаимные контакты настолько неоднозначны и комплексны, что СМИ очень сложно проследить за ними.


АР

На данный момент нет никаких ясных доказательств тому, что РФ отвечает за обучение боевиков ХАМАС, объясняет польский профессор из Университета Яна Кохановского в Кельце Кшиштоф Кубяк. «Однако нет никаких сомнений в том, что развитие ситуации на Ближнем Востоке, полное внимание США к этому региону и отвлечение его от Украины идут на пользу российским интересам», — говорит он в беседе с Polskie Radio. 

По его словам, слышны голоса, особенно в Республиканской партии, что США следует направить свою помощь именно Израилю, а не Украине. «Вне всяких сомнений, эти сценарии будут проигрываться в ходе предвыборной кампании», — указывает Кубяк.

Он уверен, что именно отношение к вопросу помощи Украине станет одним из базовых пунктов в разработке программ кандидатов по международным вопросам. Более того, хотя сегодня президент США Джо Байден заявляет, что никаких изменений в помощи Украине не будет, то для этого ему ещё понадобится согласие конгресса. 

«Израиль в российской политике и РФ в израильской политике играют весьма исключительную роль для большей части российского финансового истеблишмента. Израиль — удобное место для отмывания денег, это относительно открытое окно в мир», — пояснил профессор. «В свою очередь, израильское государство должно считаться с военным присутствием россиян в Сирии; также их взаимные контакты неоднозначны, неясны, и они не ограничиваются той сферой, которая легко отслеживается СМИ», — резюмировал он. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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