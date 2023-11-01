 

Ученые выдвинули новую теорию о происхождении Большого Сфинкса из Древнего Египта

01.11.2023, 22:22, Разное
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Ученые сделали сенсационное открытие, обнаружив новую версию происхождения древнеегипетского Великого Сфинкса. Этот известный памятник архитектуры и символ Египта долгое время окутывался тайной, но, благодаря недавним археологическим раскопкам и исследованиям, нам стало известно больше о его возникновении.

Прежде всего, Великий Сфинкс находится в Гизе, рядом с пирамидами, и представляет собой сочетание льва с человеческим лицом. Теперь ученые уверены, что он был построен в эпоху Великого Пирамидального Строительства, между 2500 и 2400 годами до нашей эры.

Однако, новые исследования позволяют нам пересмотреть понимание происхождения Сфинкса. Ранее считалось, что возведение этой монументальной статуи приписывается фараону Хефрену, правителю из Четвертой Династии. Однако, последние открытия указывают на то, что Сфинкс мог быть коммеморативной статуей, воздвигнутой еще во времена фараона Джедджефрея.


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