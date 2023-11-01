 

Мнение: О сделке по Карабаху… Почём продаёт Россия?

01.11.2023, 21:35, Разное
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А вот это уже интересно. Подтверждает известное правило, что в политике, а тем более — в большой политике, вообще всё не то, чем кажется и видится широкой публике, не имеющей доступа к инсайдам.

А вот инсайды — как раз пошли.

Ибо всё тайное непременно становится явным.

Россия не просто так была, мягко говоря, инертна в недавней ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Что ж, всё имеет свою цену…

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в Баку предложили России транзит и переработку на азербайджанских мощностях российских углеводородов. Также есть информация, что российская и азербайджанская заинтересованные стороны обсуждают вопросы наращивания реверсных поставок российской нефти по нефтепроводу Тихорецк-Баку.

Это может означать, что российская #нефть будет маркироваться как «азербайджанская» и сможет избежать санкций, в том числе потолка цены по правилам #США и #ЕС. Вдобавок информированный источник обратил внимание, что российские нефтекомпании войдут в новые азербайджанские проекты по разработке месторождений нефти.

Он «не исключил», что этот нефтяной прорыв во многом является оценкой Азербайджана позиции России по Карабаху.

Ну а если называть вещи своими именами?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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