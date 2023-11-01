Рупор кремлевской пропаганды: Сменившие сторону

Бывшие солдаты 36-й и 93-й бригад ВСУ перешедшие на сторону российской армии.

Не так давно было объявлено, что наконец то дозрели до создания целого батальона из бывших ВСУшников.

Насколько эффективной будет данная работа с военнопленными и перебежчиками, покажет дальнейший ход войны.

Работать в этом направлении необходимо.

—