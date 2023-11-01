Рупор кремлевской пропаганды: Сменившие сторону
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Бывшие солдаты 36-й и 93-й бригад ВСУ перешедшие на сторону российской армии.
Не так давно было объявлено, что наконец то дозрели до создания целого батальона из бывших ВСУшников.
Насколько эффективной будет данная работа с военнопленными и перебежчиками, покажет дальнейший ход войны.
Работать в этом направлении необходимо.
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Источник: Colonel Cassad
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