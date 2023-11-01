 

В Роскачестве предупредили о потенциально опасных приложениях на смартфонах

01.11.2023, 20:55, Разное
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Эксперты Роскачества предупредили о потенциально вредоносных приложениях на смартфонах. В новом отчете они выделили конкретные программы, которые лучше не устанавливать.

В первую очередь, рекомендуется избавиться от приложений из категории “Мои гости в VK”, так как большая часть из них передает данные в Турцию при авторизации. Эти приложения включают “Настоящие Гости ВК”, “Мои гости – Активность на странице ВК” и “Мои поклонники ВК”.

Роскачество также предупредило о рисках, связанных с менеджерами паролей, клинерами и рядом полезных утилит, так как они могут обладать сталкерскими функциями. Из менеджеров паролей лучше избегать Simple Password Manager, Password Generator и Password Generator & Manager. Из клинеров следует остерегаться Speed Cleaner – Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner – Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. Среди полезных утилит оказались Super Flashlight, Accurate Scanning of QR Code и Video Maker, Pedometer.

Кроме того, эксперты Роскачества предостерегают от использования приложений для редактирования фотографий, таких как Beauty Camera Plus и Beauty Slimming Photo Editor, так как они могут содержать вредоносное программное обеспечение.


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