 

Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей

01.11.2023, 20:45, Новости дня
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Главные свахи страны ведут популярную передачу “Давай поженимся” на Первом канале на протяжении пятнадцати лет. Зрителям сложно представить любимое шоу без тандема двух артисток. В известной программе они помогают обрести семейное счастье людям, которые обратились за помощью к ним с этим вопросом. Лариса Гузеева и Роза Сябитова являются настоящими любимицами россиян.

Как известно, двух телеведущих связывают теплые отношения друг с другом. Однажды Роза Сябитова в одном из интервью заявила, что Лариса Гузеева не просто ее подруга, а семья. Она считает коллегу по шоу “Давай поженимся” своей родственницей. Более того, артистка признавалась, что готова вступиться за любимую напарницу, если кто-то скажет про нее что-то плохое.

Однако нередко во время записи популярного шоу свахи страны ссорятся друг с другом. Например, в октябре этого года они не сошлись во мнении по поводу ситуации одной гостьи. Лариса Гузеева даже повысила голос на Розу Сябитову в этом споре.

В одном из последних выпусков звезды “Давай поженимся” вновь что-то не поделили. Одна из участниц решила произвести впечатление на жениха и ведущих национальным тувинским продуктом и традиционным чаем. Вдоволь напившиеся Лариса Гузеева и Роза Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей. Напарница Гузеевой раньше не знала о таких угощениях, за что получила от коллеги выговор.

“Господи, я славянка знаю, а ты татарка ничего не знаешь”, – высказалась в адрес Розы Сябитовой Лариса Гузеева.

Впрочем, подобные словесные перепалки на Первом канале не удивительны. Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что главная сваха России Лариса Гузеева опозорила жениха в эфире “Давай поженимся!”.


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