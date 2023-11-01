 

Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной

01.11.2023, 20:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Альбом “Шоу разведенной женщины”, выпущенный в 2001 году, получил большую популярность и принес певице признание. Ее музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп-музыки, рок-н-ролла и электроники. Ее песни часто звучат на радио и телевидении, а клипы Лолиты Милявской набирают миллионы просмотров в интернете.

Личная жизнь артистки является одной из самых обсуждаемых тем среди общественности. Как известно, за плечами звезды несколько неудачных браков. С последним супругом Лолита Милявская развелась в 2020 году. Как призналась певица, причиной разлада в отношениях стало то, что у партнеров пропали чувства. Однако сейчас звезда скрывает подробности личной жизни.

На данный момент певица посвящает всю себя работе. Помимо концертов, как оказалось, звезда создает свой бренд одежды. Красавица решила выпустить футболки с интересными принтами, а в комплекте к каждой будут идти значки с цитатами на них строк из ее песен.

Однако на производстве одежды артистка не остановилась. Помимо футболок планируется еще и выпуск свечек. Так, в своем микроблоге Лолита выдала правду о связи с гражданским мужем Надежды Бабкиной.

“Сегодня от Жени Гора любимого пришла еще одна часть, которую мы с ним вместе придумали”, – поделилась Лолита Милявская.

Удивительно, что мужчина успевает угодить сразу всем — в России у него много поклонников, да и царица народной песни Надежда Бабкина от него тоже в восторге. Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что молодящаяся Лолита заговорила о романе с 26-летним коллегой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Я влюбилась: красавица шоу “Уральские пельмени” не может выбрать из двух

01.11 / Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем

01.11 / Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей

01.11 / Линдси Грэм – нет предела убийствам мирных граждан, если речь идёт о жителях Газы

01.11 / Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

01.11 / Все оплачу: Корчевников на канале “Россия 1” рассказал об усыплении родных

01.11 / Объявлены лауреаты премии “Марка №1 в России 2023”

01.11 / США ставят себя в уязвимое положение, помогая вооружением Израилю и Украине

01.11 / ООН: удар по поселку Гроза в Украине 5 октября нанесли российские вооруженные силы – никаких «бандеровцев» и «нацистов» там н было

01.11 / Собянин: Строим еще три флагманских центра экстренной медпомощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика