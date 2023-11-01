Мнение: Налоги в Москве и в Грозном: как выгоднее платить

Читатель пишет, что эту простую бухгалтерскую задачу многие бизнесмены решают неправильно, из-за чего теряют реальные деньги. Если отставить в сторону ненужные детали, суть задачи такова.

В Москве предприниматель может платить государству или 6% от своего дохода, или 15% от разности дохода и расхода.

К примеру, ИП Тюбикова заработала на «ноготочках» 100 тысяч рублей. Платит государству 6% налога — 6 тысяч рублей. ИП Шлангов продаёт пожарное оборудование. Закупил на 900 тысяч, продал на 1 млн рублей. С разницы в 100 тысяч платит 15% налога — 15 тысяч рублей.

В Чечне правила такие же, но ставки меньше: можно на выбор платить или 1% от дохода, или 5% от разницы между доходом и расходом.

Так вот, предположим, что предприниматель переезжает из города греха в Грозный. Предположим, что структура доходов и расходов его бизнеса осталась той же. Вопросы:

1. Может ли оказаться, что в Москве было выгоднее выбрать систему налогообложения “Доходы”, а в Грозном будет дешевле перейти на “Доходы минус Расходы”?

2. Возможно ли обратное: в Москве было выгоднее выбрать систему “Доходы минус Расходы”, а в Грозном будет дешевле перейти на “Доходы”?