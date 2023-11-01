Мнение: Парадокс?

Толпа буянила в Дагестане, а в отставку отправили 59-летнего губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова (на снимке – справа).

Правда, говорят, что он сам написал заявление о досрочном сложении полномочий. А в своем обращении к народонаселению Вологодской области Кувшинников написал: «Я покидаю свой пост с чувством глубокого удовлетворения от нашей совместной результативной работы и с верой в будущие успехи и достижения» (отсюда).

Похоже, что Кувшинникова попросили освободить должность. И он не смог не уважить просьбу.

Вместо него ИО губернатора области назначен 43-летний Георгий Филимонов (на снимке – слева).

Видимо, все хорошо в Вологодской области, а будет еще более лучше…

Планы у Филимонова грандиозные. Судя по его речи на встрече с президентом России, судя по тем проектам, о которых он рассказал Владимиру Путину, работая в правительстве Московской области, он больше думал про Вологодскую область.

Фотографии отсюда

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