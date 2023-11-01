 

Рупор кремлевской пропаганды: Царева заказала СБУ

01.11.2023, 20:20, Разное
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ФСБ подтвердила, что покушение на Олега Царева было осуществленно по заказу украинских спецслужб (никогда такого не было и вот опять). Задержан один из организаторов покушения, который дал признательные показания.
На текущий момент Царев проходит лечение в госпитале. Согласно заявлениям врачей – жить будет, хотя ранение сложное. Жизнь вне опасности. Как со здоровьем в долгосрочной перспективе будет – пока непонятно. Само собой сейчас Царев помещен под охрану. Следственные действия продолжаются. Ищут исполнителя.

PS. СБУ и ГУР МОУ должны быть признаны террористическими организациями.
PS2. Кстати, по СБУ. "Киберберкут" выложил большой компромат на брата нынешнего главы террористической группировки СБУ, который занимает пост министра юстиции Украины https://cyber-berkut.com/tribunal/malyuskaya_denis.php

Источник: Colonel Cassad


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