The Verge: Apple Magic Mouse осталась беспомощной без USB-С

В ночь с 30 на 31 октября 2023 года Apple представила новый компьютер iMac с процессором М3. Однако, как пишет The Verge, компания оставила свою беспроводную мышку Magic Mouse без обновлений, что вызвало у ряда пользователей разочарование.

Обычно Apple представляет новую периферию вместе с новыми компьютерами. Но на этот раз компания не обновила аксессуары, что создает некоторое неудобство для владельцев новых iMac. Magic Mouse до сих пор использует разъем Lightning, в то время как другие устройства Apple перешли на USB-C. Это означает, что пользователи iMac должны иметь кабель Lightning на рабочем столе специально для зарядки мыши.

The Verge выразил недоумение по поводу того, почему старый порт до сих пор существует, особенно когда у iPhone уже есть USB-C.

Кроме того, Magic Mouse требует обновления с точки зрения эргономики, в частности, изменения расположения разъема для зарядки. В настоящее время он находится снизу, что делает мышь бесполезной во время зарядки.