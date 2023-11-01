 

Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

01.11.2023, 19:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После начала специальной военной операции России на Украине выяснилось, что Анатолий Белый на самом деле по паспорту Вайсман. Явил он не только реальную фамилию, но и настоящее лицо.

Он предал Россию и уехал жить в Израиль. И теперь там строит козни против бывших соотечественников. Например, его стараниями в Тель-Авиве были отменены гастроли московского театра “Ленком” со спектаклем “Поминальная молитва” .

В первые дни жизни на Святой Земле актер радовался, что в домах родных ему теперь израильтян чистенькие бомбоубежища. Вот у него появился и шанс лично оценить их чистоту, удобство и комфорт – страна уже более трех недель подвергается массированным ракетным ударам.

Предатель Белый надеялся продолжить актерскую карьеру – для поиска ролей в кино даже нанял специалиста и стал с репетитором учить иврит. Но таких застуженных артистов без публики там и своих – ведро на шекель в базарный день.

Поэтому некогда популярный артист смог лишь устроиться на русскоязычный 9 канал, где в коротких роликах демонстрирует, как надо вести себя во время воздушной тревоги и дает другие советы по безопасности от Командования тыла. “Выходя из машины, я ложусь на землю и закрываю голову руками, потому что голова все еще остается самым важным органом нашего тела, – учит 51-летний предатель русскоговорящих эмигрантов. – И в такой позе я должен пролежать 10 минут”.

В Израиле таким образом он оказался ниже плинтуса. Во всех смыслах. И даже не верится, что когда-то его считали звездой Художественного театра и удостаивали высоких наград.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Я влюбилась: красавица шоу “Уральские пельмени” не может выбрать из двух

01.11 / Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем

01.11 / Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей

01.11 / Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной

01.11 / Линдси Грэм – нет предела убийствам мирных граждан, если речь идёт о жителях Газы

01.11 / Все оплачу: Корчевников на канале “Россия 1” рассказал об усыплении родных

01.11 / Объявлены лауреаты премии “Марка №1 в России 2023”

01.11 / США ставят себя в уязвимое положение, помогая вооружением Израилю и Украине

01.11 / ООН: удар по поселку Гроза в Украине 5 октября нанесли российские вооруженные силы – никаких «бандеровцев» и «нацистов» там н было

01.11 / Собянин: Строим еще три флагманских центра экстренной медпомощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика