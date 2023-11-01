 

Все оплачу: Корчевников на канале “Россия 1” рассказал об усыплении родных

01.11.2023, 19:35, Новости дня
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В новом выпуске программы “Жизнь и судьба” на телеканале “Россия 1” в гости к бессменному ведущему пришла Эвелина Бледанс и поведала о живущем в Израиле старшем сыне Николае. Ввиду обстоятельств, происходящих в стране, Борис Корчевников спросил у Бледанс, хотела ли она, чтобы ее сын оставался там – на земле обетованной.

На это актриса ответила, что, прежде всего, считается с выбором родного человека. Судя по выражению лица знаменитости, смириться с позицией близкого ей было нелегко.

Единственное, чем Эвелина Бледанс аргументировала выбор сына – это его желание оставаться с отцом там, где он отслужил в армии три года. После этого, так или иначе, место службы становится родиной по нутру, заявила актриса Борису Корчевникову.

Ведущий тут же припомнил, что и у него в Израиле живут родственники. Популярный экранный деятель с явной грустью добавил, что предлагал своим близким вывезти их оттуда. “Все оплачу”, – заявил Борис Корчевников своим родным.

Но идея не была воспринята серьезно. По словам ведущего, в Израиле его родственники “пребывают в усыплении своей власти”. Как утверждает ведущий, они до сих пор считают, что все будет хорошо. “Это оказалось иллюзией”, – заключил Борис Корчевников.


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