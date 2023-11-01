 

Российский производитель представил первую отечественную перфокарту по техпроцессу 1 мм

01.11.2023, 19:33, Разное
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На ярмарке «Большие Умники» на базе технопарка Сколково представили первую отечественную перфокарту, изготовленную по техпроцессу 1 мм. По заявлению производителя, устройство может хранить рекордные 120 байт информации.

Сверхмалая топология ядра перфокарты повышает её производительность на 18% по сравнению с предшественниками из советских серий. Энергопотребление и теплоотдача, по заявлению создателей, не увеличились. Первые опытные образцы уже проходят испытания в госструктурах, а серийный выпуск начнётся в 2024 году вместе с окончанием сенокоса во всех регионах страны.

В условиях сложной геополитической ситуации перфокарты снова обретают популярность как самый безопасный метод записи и хранения информации. К ним невозможно получить доступ извне, а дешифрация требует применения сверхтонкой титан-никелевой иголки, которая не выпускается на Западе. Помимо российских покупателей, в новинке заинтересованы иностранные партнёры, заключившие с производителем контракты на рекордные 102 тысячи рублей.

Также на прошедшей конференции публике представили обновленный 20-ваттный ручной электрогенератор для отечественных смартфонов и новое клюкало, доступное в четырёх новых расцветках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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