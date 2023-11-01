Мнение: Как Ленина угнетали в ссылке, Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

1. Царские методы борьбы с политическими преступниками разительно отличались от советских. Судя по воспоминаниям многих революционеров, по сравнению со сталинским ГУЛАГом царская ссылка была самым настоящим курортом, который шёл им только на пользу. Это видно в том числе и по биографии революционера № 1, Владимира Ильича Ленина. Историк Сергей Цветков пишет (ссылка):



Шушенское — место угнетения Ильича клятым царизмом.

Ленин в письме к матери (1897): «Здесь тоже все нашли, что я растолстел за лето, загорел и высмотрю совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревенская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!».

Из писем Крупской Н.К.:

«…Дешевизна в этом Шушенском была поразительная, например, Владимир Ильич за свое «жалованье» (восьмирублевое пособие) — имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья, и то считалось, что дорого платит… Правда, обед и ужин был простоват — одну неделю для Владимира Ильича убивали барана, которым кормили его изо дня в день, пока всего не съест; как съест — покупали на неделю мяса, работница во дворе — в корыте, где корм скоту заготовляли, — рубила купленное мясо на котлеты для Владимира Ильича, — тоже на целую неделю… В общем ссылка прошла неплохо».

20 июня 1897 года.

«Вообще теперешняя наша жизнь напоминает «форменную» дачную жизнь, только хозяйства своего нет. Ну, да кормят нас хорошо, молоком поят вволю, и все мы тут процветаем. Я еще не привыкла к теперешнему здоровому виду Володи, в Питере-то я его привыкла видеть всегда в довольно прихварывающем состоянии».

26 июня 1898 года.

«Наконец мы наняли прислугу, девочку лет 15, за 2,5 р. в месяц+сапоги, придет во вторник, следовательно, нашему самостоятельному хозяйству конец. Напасли на зиму всякой всячины».

«Наняли девочку, которая теперь и помогает маме по хозяйству и всю черную работу справляет».

9 октября 1898 года.

Кстати, на фотографии к посту — именно то, о чём вы подумали, место ссылки Владимира Ильича. Больше фотографий вот здесь.

Гуманизация уголовных наказаний — очень правильная, хотя и крайне несправедливая государственная стратегия, так как она кардинально снижает количество рецидивов. Обществу выгоднее обращаться с преступниками незаслуженно мягко, чтобы те, выйдя на волю, были законопослушными.

Ошибка последних императоров была в том, что это работает только с обычными преступниками, которые совершают преступления из-за своей глупости, плохого воспитания и тому подобного недогляда. Враги народа, типа Ленина и Сталина, мягкость воспринимают совершенно иначе — для них любая мягкость является слабостью, поводом утроить усилия. Ссылать в Шушенское можно было какого-нибудь растратчика, спустившего казённые деньги на цыган и медведей. Организаторов и певцов революции, начиная с редакторов и журналистов либеральных СМИ, следовало отправлять на каторгу, причём не как Достоевского, а на 30 лет. Грустно представить, сколько десятков миллионов жизней можно было бы спасти в 20-м веке при помощи этого очевидного законодательного приёма.

2. Великий русский поэт Николай Некрасов был известным плутом – как-то я уже писал об этом. Вот разбор одного из самых известных стихотворений Некрасова (ссылка):



У нас в России еще с советских времен идут дурная традиция, изучать историю по литературным произведениям. Хотя, как известно писатель человек вольный – захочет соврать – соврет. А уж для вящей красоты картины, соврет обязательно.

Вот скажем известное стихотворение “народного поэта” Некрасова:

Вчерашний день, часу в шестом,

Зашел я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую.

Ни звука из ее груди,

Лишь бич свистал, играя…

И Музе я сказал: “Гляди!

Сестра твоя родная!”

Написано оно в 1848 году. Но в 1848 году Некрасов мог простоять на Сенной площади хоть целый месяц, дожидаясь когда там наконец начнут бить кнутом крестьянку молодую и не дождался бы этого. Да и крестьянина не дождался бы, хоть молодого, хоть в летах. Не дождался бы рабочего Адмиралтейства, или торговца скобяной лавки, независимо от их возраста.

Потому что в 1848 году в Российской империи наказания кнутом были давно отменены. То есть, в отношении Некрасова, можно сказать лишь словами Булгакова, “Поздравляю вас, господин соврамши!”

Но даже если уйти в прошлое, когда такое наказание имело место, за какие же преступления могло быть оно наложено? Может быть так наказывали невинных крестьян проклятые царские сатрапы из своей природной кровожадности?

Все очень просто:

— за государственную измену;

— за совращение православного в секту;

— за убиение рожденного ею младенца;

— за умышленное убийство;

— за разбой в составе преступной группы.

То есть, если предположить, что Некрасов, вдруг впал в летаргический сон, внезапно проснулся в 1848 году и написал эти строки, то описываемая им “родная сестра музы” оказывается преступницей самого низкого свойства.

3. Уходит эпоха. В Петербурге несколько лет назад закрыли, а теперь выставляют на продажу легендарную тюрьму «Кресты», в которой успело посидеть немало революционеров и героев криминальных сводок 1990-х годов. Пожалуй, если бы не неудачное расположение на безнадёжно пробочной набережной, из неё можно было сделать отличный арт-объект (ссылка):

Здания знаменитого бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге продадут на торгах, ТАСС

На территории легендарных «Крестов» планируют создать арт-пространство. Соглашение об этом уже подписало городское правительство. В настоящее время идет подготовка к аукциону, его формат подтвердят позднее. Также планируются консультации с экспертами и потенциальными инвесторами, у которых есть опыт работы с уникальными архитектурными объектами.

В мае управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти полностью передало «Кресты» акционерному обществу «ДОМ.РФ». Новый владелец заявлял, что планирует дать бывшей тюрьме «новые, востребованные функции».

Напомню, что Россия за последние 25 лет стала гораздо более гуманной и законопослушной страной. Число заключённых в СИЗО и исправительных колониях сократилось более чем вдвое, с пика в 1066 тысяч в 1999 году (ссылка), до 433 тысяч в начале 2023 года (ссылка). Число преступников и количество преступлений с начала 21-го века также упало в разы (ссылка).