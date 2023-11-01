Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима

ТАЙМКОДЫ

0:50 Русская любовь – в “серой зоне” между романтикой и брачным договором

6:33 Семья не может стоять на рациональной основе

9:46 Представление. КНИГА

10:46 Как объяснить детям идею продажной любви. Можно ли детям знать об этом

17:03 Кислые европейцы и весёлые азиаты. Поездка в Таиланд

22:30 Блогер Zef, он же Зафар Хашимов – легенда ЖЖ

24:52 Смерть Путина — вопрос психологического состояния слушателей. Суть писательского метода профессора Соловья

30:43 Как наладить отношения со взрослым сыном. Тип взаимоотношений «лиса и журавль»

35:27 Счастливый брак – разговор о сделке

36:39 Продолжение разговора из Большого стрима о мальтузианской ловушке. В СССР не любили Мальтуса

40:13 Мой опыт жертвы травли в школе, дворе, армии. Диплом про дедовщину в армии

45:40 Теория механизма травли

50:13 Тирания естественна для человеческой стаи? Цель — ничто, движение — всё. Человек — природный демократ

55:21 Можно ли просто так завести толпу?

59:58 В Азии американцы не улыбались вообще

1:02:02 Политические споры вплоть до развода – насколько характерны для России

1:06:42 Почему некоторые ищут во всём смысл. Принцип «во всём плохом виноват сам»

1:14:24 Причины человеческой жестокости

1:18:00 Желание быть нужной ребёнку

1:19:54 Мы ждём грандиозное, а вокруг серое. Сказка про Снежную королеву. Жалость — свойство ресурсного человека

1:22:59 6 лет отсутствия общения с сыном

1:26:10 Травля во дворе

1:27:02 Грех гордыни

1:28:25 Обида на мать

1:31:10 Старшее поколение разругалось. Как наладить общение

1:32:30 Запись на консультацию

1:32:48 Почему люди радуются неприятностям других. Природа зависти. Теория Игр с нулевой и ненулевой суммой

1:37:16 Целесообразнее быть троечником или отличником?

1:40:51 Садистские приколы в детстве

1:42:15 Кто хочет, тот делает

1:43:42 Карлсон выдуманный персонаж? Детские фантазии не криминал. Фантастическая повесть Достоевского

1:50:06 Как прекращать старые обиды. Почему люди не мирятся. Страх отказа

1:57:15 Карлсон отрицательный персонаж? Переводчик тоже автор. Природа дружбы в Малыше и Карлсоне. “Чувствовать себя живым”.

2:02:21 Родительский контроль пропал после 18 лет

2:05:11 Быстрый ум, действие по аналогии

2:08:14 Отношение к сказкотерапии и Арестовичу как психологу

2:12:27 Арестович создаёт реальность

2:14:38 КОНЕЦ