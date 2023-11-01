Мнение: ТАЙМКОДЫ вчерашнего психологического стрима
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ТАЙМКОДЫ
0:50 Русская любовь – в “серой зоне” между романтикой и брачным договором
6:33 Семья не может стоять на рациональной основе
9:46 Представление. КНИГА
10:46 Как объяснить детям идею продажной любви. Можно ли детям знать об этом
17:03 Кислые европейцы и весёлые азиаты. Поездка в Таиланд
22:30 Блогер Zef, он же Зафар Хашимов – легенда ЖЖ
24:52 Смерть Путина — вопрос психологического состояния слушателей. Суть писательского метода профессора Соловья
30:43 Как наладить отношения со взрослым сыном. Тип взаимоотношений «лиса и журавль»
35:27 Счастливый брак – разговор о сделке
36:39 Продолжение разговора из Большого стрима о мальтузианской ловушке. В СССР не любили Мальтуса
40:13 Мой опыт жертвы травли в школе, дворе, армии. Диплом про дедовщину в армии
45:40 Теория механизма травли
50:13 Тирания естественна для человеческой стаи? Цель — ничто, движение — всё. Человек — природный демократ
55:21 Можно ли просто так завести толпу?
59:58 В Азии американцы не улыбались вообще
1:02:02 Политические споры вплоть до развода – насколько характерны для России
1:06:42 Почему некоторые ищут во всём смысл. Принцип «во всём плохом виноват сам»
1:14:24 Причины человеческой жестокости
1:18:00 Желание быть нужной ребёнку
1:19:54 Мы ждём грандиозное, а вокруг серое. Сказка про Снежную королеву. Жалость — свойство ресурсного человека
1:22:59 6 лет отсутствия общения с сыном
1:26:10 Травля во дворе
1:27:02 Грех гордыни
1:28:25 Обида на мать
1:31:10 Старшее поколение разругалось. Как наладить общение
1:32:30 Запись на консультацию
1:32:48 Почему люди радуются неприятностям других. Природа зависти. Теория Игр с нулевой и ненулевой суммой
1:37:16 Целесообразнее быть троечником или отличником?
1:40:51 Садистские приколы в детстве
1:42:15 Кто хочет, тот делает
1:43:42 Карлсон выдуманный персонаж? Детские фантазии не криминал. Фантастическая повесть Достоевского
1:50:06 Как прекращать старые обиды. Почему люди не мирятся. Страх отказа
1:57:15 Карлсон отрицательный персонаж? Переводчик тоже автор. Природа дружбы в Малыше и Карлсоне. “Чувствовать себя живым”.
2:02:21 Родительский контроль пропал после 18 лет
2:05:11 Быстрый ум, действие по аналогии
2:08:14 Отношение к сказкотерапии и Арестовичу как психологу
2:12:27 Арестович создаёт реальность
2:14:38 КОНЕЦ
Источник: Размышления вольного социолога
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